Мадрид требует от Израиля разрешить доставку помощи в Газу по суше

Только воздушного пути недостаточно, отметил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес потребовал от Израиля разрешить доставку помощи в сектор Газа по суше, поскольку только воздушного пути недостаточно.

Как отметил глава МИД, власти направят военный самолет с 12 тоннами продовольствия в анклав. "Мы уже знаем, что воздушного пути явно недостаточно, - отметил дипломат, чье заявление распространила его пресс-служба. - Израиль должен на постоянной основе открыть все сухопутные переходы для обеспечения масштабного притока гуманитарной помощи". "Мы требуем прекращения огня, которое позволит распределить помощь в Газе", - добавил министр.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа фактически не поступает международная гуманитарная помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора Газа, предполагающую передачу Фонду гуманитарной помощи Газе фактически монопольных прав на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями. Ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава.