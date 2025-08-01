Как рассказал агентству на условиях анонимности офицер военной разведки еврейского государства, даже высокопоставленные офицеры вынуждены полагаться на переводчиков

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года выявило недостатки в работе израильской военной разведки, связанные с низким уровнем знаний арабского языка и культуры. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его оценке, разведведомство было "унижено" атакой ХАМАС. В рамках реформ разведка открывает программы по привлечению студентов с арабским языком, а также запускает курсы по изучению арабского зыка и культуры для личного состава. "Теперь на технологии будут полагаться меньше. Вместо этого обучат больше шпионов и аналитиков, хорошо владеющих диалектами Йемена, Ирака и Газы, а также имеющих четкое понимание доктрин ислама и его дискурса", - пишет Bloomberg.

Как рассказал агентству на условиях анонимности офицер военной разведки Израиля, даже высокопоставленные офицеры вынуждены полагаться на переводчиков. Он отметил, что израильская разведка уже сталкивалась с трудностями перевода при попытках прослушивать хуситов в Йемене, чья речь была неразборчивой из-за жевания ката - листьев, содержащих слабое наркотическое вещество. Для понимания диалекта спецслужбе пришлось нанимать израильтян старшего поколения, которые родились в Йемене. Отмечается, что арабский язык не пользуется большой популярностью среди молодежи в Израиле, поскольку многие израильтяне воспринимают себя как часть Запада и предпочитают учить английский.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.