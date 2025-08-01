Лукашенко предложил подумать о строительстве на Валааме белорусского храма

Смоленский скит - это хорошо, но белорусского нет, указал президент Белоруссии

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский храм.

"Я подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили. Два православных народа, мы, как представители, каждый год [встречаемся]. Этот храм уже как родной. Мы вот на подъезде заметили, что Смоленский скит - это хорошо, но белорусского нет. Поэтому мы тоже подумаем, места тут хватает построить храмик какой-то, подумаем над этим", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадры со встречи транслировались телеканалом "Россия-24"