Президент Белоруссии в разговоре с представителями США отметил, "что надо аккуратно все делать и можно договориться"

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разговоре с представителями США касался темы воздушного перемирия между Россией и Украиной.

"Опять воздушное перемирие. Я говорю, да, Россия в этом заинтересована, и президент [Владимир] Путин, но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому - пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал "Россия-24".

"Вы знаете, недавно встречался с американцами, я им открыто это сказал <...>, вы, говорю, президенту скажите, что надо аккуратно все делать и можно договориться", - добавил он.

Также Лукашенко напомнил о недавнем случае с падением беспилотника в Минске. "Уже последний, вы знаете, был случай, когда уже в Беларусь [залетел БПЛА с] 59 кг взрывчатки, начиненной шариками и прочее. Ну хорошо - не взорвалось, ударило по десятиэтажному дому, где жили обычные, простые люди. Поэтому это опасная эскалация. Нам надо это прекращать, и делать надо это аккуратно", - подытожил он.