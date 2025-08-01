Белоруссия создает специальную бригаду в приграничной с Украиной области

Командующий ССО генерал-майор Вадим Денисенко добавил, что новая, 37-я отдельная десантно-штурмовая гвардейская бригада будет базироваться в Гомельской области

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Силы специальных операций (ССО) ВС Белоруссии формируют новую десантно-штурмовую бригаду в Гомельской области, граничащей с Украиной. Об этом заявил командующий ССО генерал-майор Вадим Денисенко.

"На сегодняшний день в состав ССО вошел зенитно-ракетный полк. Сейчас мы находимся на стадии завершения, и в этом году будет создан еще и реактивно-артиллерийский полк. Он уже на 70% готов. Сейчас идет проработка вопроса создания бригады управления", - приводит его слова агентство БелТА.

"Кроме того, было принято решение об усилении южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады. И вот на сегодня мы уже начали формирование этой бригады, уже сформирован один из батальонов", - рассказал Денисенко.

Он добавил, что новая, 37-я отдельная десантно-штурмовая гвардейская бригада будет базироваться в Гомельской области.