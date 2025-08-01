По словам американского лидера, теперь "в полной мере неопровержимо" то, что версии об оказании ему поддержки на выборах со стороны России были лишь домыслами

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Распространение демократами заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года стало крупнейшим скандалом в американской истории, виновные должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, теперь "в полной мере неопровержимо" то, что версии об оказании ему поддержки на выборах со стороны России были лишь домыслами. "Есть факты, [это написано] черным по белому", - добавил он, имея в виду публикацию в США документов, указывающих на несостоятельность этих утверждений.

"Это крупнейший скандал в американской истории. Те, кто совершил это преступление, должны заплатить высокую цену. Нельзя допустить того, чтобы подобное повторилось в нашей стране", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

Трамп 22 июля заявил, что распространение упомянутой заведомо ложной информации было "преступлением века" и создало серьезную угрозу для США. Он ранее неоднократно ссылался на касающийся этого отчет, подготовленный аппаратом директора Национальной разведки США Тулси Габбард и опубликованный 18 июля.

Согласно этому отчету, администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.