Трамп вновь заявил, что добивается урегулирования конфликта на Украине

Президент США отметил, что это "война Байдена, а не Трампа"

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине и назвал его "войной [46-го президента США Джо] Байдена".

"Это война, которой не должно было быть. Это война Байдена, а не Трампа", - написал глава вашингтонской администрации в Truth Social. Он отметил, что хочет "понять, может ли завершить" конфликт. Трамп также утверждал, что потери обеих сторон высоки.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, основной целью Москвы является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Как подчеркнул Путин, РФ готова подождать, если на Украине считают, что сейчас не время для переговоров.

Трамп 14 июля заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. 29 июля Трамп заявил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней.

Как заявил на брифинге 30 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская экономика успешно функционирует в условиях западных санкций.