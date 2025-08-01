Американский президент отметил, что субмарины направят "в надлежащие районы"

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ переместить две американские атомные подводные лодки "в надлежащие районы" якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

"В связи с чрезвычайно провокационными заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы просто на случай того, если за этими <...> подстрекательскими заявлениями стоит нечто большее", - написал Трамп в Truth Social. Он не уточнил, о каких высказываниях идет речь.

"Слова очень важны и часто могут приводить к непреднамеренным последствиям, я надеюсь, что это не один из таких случаев", - добавил Трамп. В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС разъяснить, куда были направлены подводные лодки.

Медведев 28 июля написал в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова американского лидера про экономику России, а также критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев, поставив смеющийся смайлик.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР.

Ранее Трамп в своем аккаунте в Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Медведева.