Президент Турции отметил, что его страна не отказалась от поддержки ХАМАС и жителей анклава, несмотря на давление Запада

СТАМБУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал ситуацию в секторе Газа как "самый жестокий геноцид последнего века".

"В Газе творится самый жестокий геноцид последнего века. Не только дети и младенцы, но и все, что символизирует человечество, уничтожается руками горстки преступников", - заявил он в Стамбуле, обращаясь к участникам летней школы Молодежного фонда Турции.

По словам Эрдогана, Турция не отказалась от поддержки радикального палестинского движения ХАМАС, как и жителей палестинского анклава в целом, несмотря на давление Запада. "Несмотря на тех, кто клеветал на палестинское сопротивление [ХАМАС], называя его терроризмом, чтобы заслужить признание Израиля, мы не отвернулись от героических жителей Газы. Наши братья в Газе будут свободно и вечно жить на этих благословенных землях, обагренных кровью мучеников. Надеюсь, мы увидим конец насилия в Газе, так же как в Сирии. Мы обязательно доживем до этих дней", - сказал турецкий президент.

Ранее Эрдоган заявил на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамидом Дбейбой, что на международном сообществе лежит ответственность за немедленное прекращение огня в Газе и скорейшую доставку в регион гуманитарной помощи. По его мнению, единственным решением палестинской проблемы является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.