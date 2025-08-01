ТАСС: Фидан заверил руководство ХАМАС в поддержке со стороны Турции

Глава турецкого МИД на встрече с делегацией палестинского движения отметил, что его страна согласна с продолжением переговоров о прекращении огня, отметили источники

СТАМБУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан принял 1 августа в Стамбуле делегацию радикального палестинского движения ХАМАС во главе с председателем совета шуры Мохаммедом Дарвишем, заверив ее в поддержке со стороны Анкары. Об этом ТАСС сообщили источники в МИД Турции.

"Министр Фидан заявил на встрече, что шаги Израиля по изгнанию жителей Газы с их земель и аннексия Западного берега никогда не будут приняты. Он подчеркнул, что Турция поддерживает продолжение переговоров о прекращении огня", - отметили источники.

Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит "самую активную поддержку палестинского дела", сообщили в турецком МИД.

По информации источников, делегация ХАМАС обратила внимание на "бескомпромиссную позицию Израиля на переговорах о прекращении огня". "Было также отмечено, что объем гуманитарной помощи, разрешенный к ввозу в Газу, далеко не удовлетворяет потребности региона", - сообщили в МИД.