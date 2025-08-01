Президент США пообещал переместить две американские атомные подлодки "в надлежащие районы" якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева

ООН, 1 августа. /ТАСС/. ООН пока не располагает комментарием в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о перемещении двух американских атомных подлодок "в надлежащие районы" якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

"На данный момент у нас нет комментария", - сказали корреспонденту ТАСС во всемирной организации.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что приказал передислоцировать подлодки США "в надлежащие регионы" на случай того, если за заявлениями Медведева стоит нечто большее. "Слова очень важны и часто могут приводить к непреднамеренным последствиям, я надеюсь, что это не один из таких случаев", - добавил президент. В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС разъяснить, куда были направлены подводные лодки.

Медведев 28 июля написал в X, что Трамп, угрожая РФ и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал американского лидера не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем телеграм-канале слова Трампа об экономике России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев, поставив смеющийся смайлик.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР.