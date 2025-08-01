Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Информация о повреждениях или раненых от Израиля не поступала

ДОХА, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. С таким утверждением выступил представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Ракетные войска <...> провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah. По словам представителя, "операция успешно достигла своей цели".

Ранее Армия обороны Израиля проинформировала о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. В некоторых районов страны были активированы сирены воздушной тревоги. Информация о повреждениях или раненых не поступала.