Президент США Дональд Трамп завялял, что отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось приводить какие-либо детали, касающиеся переброски двух американских атомных подводных лодок в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа.

"Мы полагаемся в этом плане на Белый дом и заявление президента", - сказали ТАСС в военном ведомстве в ответ на просьбу сообщить, излагают ли там какие-то подробности, относящиеся к заявлению Трампа.

Как ранее сообщил президент США, он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Трамп утверждал, что Медведев выступил с "чрезвычайно провокационными заявлениями".

Медведев написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем телеграм-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев. "Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР. Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Медведева.