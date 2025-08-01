Обыск проходит в доме Ростислава Шурмы в Германии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил информацию о проведении обысков в частном доме бывшего заместителя руководителя офиса президента Ростислава Шурмы в Германии.

"Я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особо комментировать в силу закона не могу ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть. Но это уголовное производство активно ведется. Мы ждем определенную информацию от немецких правоохранителей в рамках нашего международного сотрудничества", - сказал Кривонос в интервью украинскому "24 каналу".

По данным источников издания "Украинская правда", в середине июля детективы НАБУ совместно с правоохранительными органами ФРГ провели обыски у Шурмы в пригороде Мюнхена. В доме был конфискован телефон. Шурма и его брат Олег, проживающие в Германии, были фигурантами журналистского расследования о незаконном финансировании из бюджета Украины солнечных электростанций, расположенных на российской территории.

По словам источника издания, именно факт привлечения "недосягаемых для киевских властей" правоохранительных органов ФРГ "стал одной из последних капель" для Владимира Зеленского, который через неделю после этого публично обвинил НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в неэффективности и попытался существенно ограничить их независимость, спровоцировав протесты на Украине и резкую критику со стороны западных партнеров.

Федеральное ведомство юстиции ФРГ 31 июля отказалось комментировать сведения об обысках на объектах, связанных с Шурмой. В ведомстве в ответ на запрос сообщили, что не намерены предоставлять информацию по "вопросу большой политической важности". В мюнхенской полиции и прокуратуре не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию об обысках.