Экс-президент Армении назвал антицерковную кампанию попыткой разрушить основы церкви

Роберт Кочарян провел параллели между событиями, происходящим вокруг ААЦ, и процессами в армянской армии в 2018 году, когда в отношении всех ключевых генералов были возбуждены уголовные дела

ЕРЕВАН, 1 августа. /ТАСС/. События, происходящие вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) - это атака не на католикоса всех армян, а на армянскую церковь, попытка разрушить ее основы. Об этом в интервью армянскому пятому каналу заявил бывший президент страны (1998-2008) Роберт Кочарян.

"Происходящее сегодня - это атака не на католикоса, а на армянскую церковь", - сказал Кочарян.

Экс-президент Армении провел параллели между событиями, происходящим вокруг ААЦ, и процессами в армянской армии в 2018 году, когда в отношении всех ключевых генералов были возбуждены уголовные дела. По его словам, та кампания привела к ослаблению армии, повышению недоверия к командованию вооруженными силами и "позорному проигрышу" в войне 2020 года вокруг Нагорного Карабаха.

"Он [премьер-министр Никол Пашинян] под лозунгами реформ в армии разрушил ее. Теперь он то же самое делает с церковью. <…> Создавая недоверие к католикосу и духовенству, он разрушает основы церкви. Это прямая кампания против церкви. Не думаю, что она достигнет успеха", - сказал Кочарян.

По его словам, если посмотреть на эту кампанию вокруг церкви, например с точки зрения Азербайджана или Турции, "тогда все встанет на свои места". "Я уже в одном из интервью говорил, что если бы руководитель Армении был турецким агентом, то он бы делал все то, что делают сегодня власти Армении", - добавил политик.

Кочарян считает, что все те, кто вовлечен в антицерковную кампанию, должны быть отлучены от церкви. Церковь должна себя защитить и с этой целью обратиться к народу, к политическим силам, которые встанут на ее защиту. "У церкви нет возможности избежать этого конфликта, но это не значит, что Пашинян завтра нападет на католикосат. У меня сложилось впечатление, что ему нужен длительный процесс по дискредитации церкви", - добавил экс-президент.

Ситуация вокруг армянской церкви

29 мая в ходе заседания правительства Армении Никол Пашинян обрушился с критикой на Армянскую апостольскую церковь, заявив, что она давно превратилась в "чулан, где хранится всякая рухлядь". 30 мая на страницах Пашиняна и его жены Анны Акопян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) появилось несколько постов с уничижительными высказываниями в адрес представителей церкви. В последующие дни нападки премьера на церковь продолжились, в том числе в нецензурных выражениях. Так, в одном из постов Пашинян задался вопросом, сколько епископов в Армении верны обету безбрачия. В частности, Пашинян обвинил в нарушении обета безбрачия католикоса всех армян Гарегина II. Пашинян также заявил, что власти республики должны иметь право "решающего голоса" в вопросе избрания главы Армянской церкви.

Обращаясь 10 июня в телеграм-канале к верующим, премьер предложил создать координационную группу для отстранения Гарегина II и избрания нового католикоса.

Оппозиция выступила с резкой критикой действий премьер-министра, обвинив его в "подрыве единства армянского народа", а ряд общественно-политических деятелей выступил за отлучение Пашиняна и его жены от церкви. Сама Армянская апостольская церковь назвала высказывания премьера "угрозой для государства".