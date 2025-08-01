Reuters: НАТО работает над новым механизмом поставок оружия Украине

По данным агентства, Киев определит приоритетность необходимых ему вооружений партиями по $500 млн, а союзники по альянсу в координации с генсеком организации Марком Рютте решат, кто выделит на это средства

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. США и остальные страны - члены НАТО разрабатывают новый механизм военных поставок, который будет сосредоточен на закупках американского оружия из так называемого списка приоритетных потребностей Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Киев должен определить приоритетность необходимых ему вооружений партиями по $500 млн, а союзники по НАТО в координации с генеральным секретарем организации Марком Рютте решат, кто выделит на это средства. Предполагается, что благодаря такому подходу альянс сможет предоставить Украине американское оружие на сумму $10 млрд. По словам одного из источников, это позволит европейским странам быстрее закупать вооружения у США и избегать длительных бюрократических процедур.

Как отмечает Reuters, обсуждается минимум одна партия вооружений для Украины в рамках нового механизма.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.