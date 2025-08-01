Президент США выразил мнение, что "бывший президент России выступил с угрозой"

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что отдал приказ о переброске двух атомных подводных лодок в увязке с высказываниями заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева для обеспечения безопасности американских граждан.

"Мы просто должны быть осторожными", - заявил Трамп, беседуя в пятницу с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси) на выходные дни. По его версии, "была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно, так что я должен быть очень осторожным". "Так что я это делаю на основании [обеспечения] безопасности нашего народа. Бывший президент России выступил с угрозой, и мы будем защищать свой народ", - полагает Трамп.

"Вам надо просто прочитать, что он [Медведев] сказал. Он говорил про ядерные [вопросы]. Когда вы говорите о ядерных [вопросах], мы должны быть подготовленными. И мы полностью подготовлены", - добавил президент.

Как сообщил президент США в Truth Social, он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ. С точки зрения Трампа, Медведев выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику.

Медведев написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев. "Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР. Трамп в Truth Social пару дней назад негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался о Медведеве.