NYT: заявление Трампа о перемещении атомных подлодок невозможно проверить

Газета отмечает, что передвижения ядерных субмарин относятся к наиболее засекреченным тактическим маневрам Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Реализацию приказа президента США Дональда Трампа о направлении двух атомных подводных лодок в "соответствующие регионы" невозможно проверить. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что передвижения ядерных подводных лодок относятся к наиболее засекреченным тактическим маневрам Пентагона, следовательно выяснить, на самом ли деле Трамп распорядился переместить подлодки, скорее всего, будет невозможно.

В пятницу Трамп написал в Truth Social, что приказал передислоцировать подлодки США "в надлежащие регионы" якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Медведев 28 июля написал в X, что Трамп, угрожая РФ и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал американского лидера не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова Трампа об экономике России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев, поставив смеющийся смайлик.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР.