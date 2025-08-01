Трамп надеется на расследование в отношении предвыборного штаба Клинтон

Президент США уточнил, что не знает, случится ли это

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется, что правоохранительные органы его страны проведут расследование на предмет того, имели ли место махинации на выборах 2016 года со стороны избирательного штаба его соперницы Хилари Клинтон.

"Я надеюсь. Не знаю, случится ли это, но я надеюсь", - сказал он в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома.

В четверг директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател заявил, что предвыборный штаб Клинтон работал над тем, чтобы "подставить" Трампа и "сфабриковать фальшивку о [его] сговоре с Россией". По словам Патела, обнародованное 31 июля приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарема было обнаружено вместе "с тысячами других документов" в ФБР, где оно хранилось так, чтобы не привлекать внимания. Это приложение было рассекречено американскими спецслужбами и опубликовано главой юридического комитета Сената Конгресса Чаком Грассли. По его оценке, оно "дополнительно проливает свет на план штаба Клинтон, призванный ложно связать Трампа с Россией, а также неспособность ФБР расследовать" эти действия на выборах в 2016 году. Рассекреченные документы, по словам сенатора, свидетельствуют, что помощники Хиллари Клинтон, которая представляла Демократическую партию, взаимодействовали с сотрудниками структур Джорджа Сороса, фактически вступали с ними в сговор, чтобы помешать избирательной кампании республиканца Трампа.

Дарем по поручению занимавшего тогда пост министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра с мая 2019 года вел проверку обстоятельств начала слежки за штабом Трампа американскими спецслужбами. В мае 2023 года Дарем опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что у спецслужб США не было достаточных оснований для начала расследования якобы имевшихся связей Трампа с Россией и слежки за его избирательным штабом. Трамп нанес Клинтон на выборах ноября 2016 года поражение, став 45-м президентом США. Он вернулся в Белый дом по итогам выборов 2024 года.