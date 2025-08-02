Трамп сообщил, что две атомные подлодки США находятся "ближе к России"

Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты всегда хотят "быть наготове"

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что две американские атомные подводные лодки находятся ближе к России, однако не стал указывать их местоположение.

Трамп 1 августа написал в Truth Social, что приказал передислоцировать две атомные подлодки США "в надлежащие регионы" якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Трамп утверждал, что Медведев выступил с "чрезвычайно провокационными заявлениями". "Да, они [подлодки] находятся ближе к России, - сказал он в интервью телеканалу Newsmax. - Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки".

Трамп добавил, что своими действиями он хочет "удостовериться, что его [Медведева] слова являются просто словами, а не чем-то большим".

Медведев написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность "мертвых". Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. "Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна не существующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев.

"Мертвой рукой" на Западе в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр", обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР. Ранее Трамп в Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Медведева.