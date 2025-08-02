Президент Соединенных Штатов так ответил на вопрос, какими будут его действия, если не получится достичь соглашения по Украине в отведенные им 10 дней

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Российское руководство хорошо умеет справляться с санкциями, но США все равно будут готовы ввести новые ограничения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Американского лидера спросили, какими будут его действия, если не удастся достичь соглашения по Украине в отведенные им 10 дней. "Мы введем санкции. Он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) очень хорошо [справляется] с санкциями, он умеет их обходить", - ответил Трамп.

Трамп вновь назвал происходящее на Украине "войной [экс-президента США Джо] Байдена" и добавил, что не допустил бы этого конфликта, если бы сразу остался у власти на второй срок. "Об этом не было и речи. И я хорошо ладил с Путиным", - отметил он.

Трамп ранее заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля он сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10 дней. Как заявил впоследствии заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что РФ и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге 30 июля, что российская экономика успешно функционирует в условиях западных санкций.