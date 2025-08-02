По информации газеты, Джека Смита подозревают в нарушении закона Хэтча, запрещающего госслужащим использовать служебные полномочия с целью воздействия на результаты выборов

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Аппарат специального юрисконсульта, являющийся независимым федеральным ведомством США, начал расследование в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита, который занимался судебными разбирательствами против нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила в пятницу газета New York Post.

До ухода в отставку в январе 2025 года Смит вел дела по обвинениям в ненадлежащем хранении Трампом секретных документов, а также якобы предпринятой им в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах. В итоге оба разбирательства в отношении Трампа были прекращены.

По информации New York Post, Смита подозревают в нарушении закона Хэтча, запрещающего госслужащим, за исключением президента, вице-президента и сотрудников администрации высокого ранга, использовать служебные полномочия с целью воздействия на результаты выборов, в том числе высказываться в поддержку кандидатов.

Инициатором расследования выступил сенатор Том Коттон (республиканец, штат Арканзас), он счел деятельность Смита вмешательством в выборы 2024 года и обратился в аппарат специального юрисконсульта с просьбой начать проверку. "Юридическая деятельность Джека Смита была инструментом кампаний [экс-главы государства Джо] Байдена и [бывшего вице-президента, соперницы Трампа в президентской гонке Камалы] Харрис, - убежден Коттон. - Многие действия Смита не имели иного обоснования, кроме как попытаться повлиять на выборы 2024 года, это нарушает федеральное законодательство".

Ранее телеканал ABC News сообщил, что министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди отправила в отставку как минимум 20 человек, которые помогали Смиту вести расследования в отношении Трампа. Среди уволенных были как прокуроры, так и помощники, не игравшие существенной роли в судебных разбирательствах. Их отстранению от службы способствовала деятельность специальной рабочей группы, учрежденной Бонди в феврале. Ее сотрудники должны были проанализировать расследования в отношении Трампа на наличие в них политизированных мотивов.