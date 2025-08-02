Василий Прозоров отметил, что основной целью антикоррупционных структур на Украине был сбор компромата на представителей власти

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Независимая антикоррупционная система на Украине была выстроена по указанию и с прямой помощью Запада для сбора компромата на украинских чиновников, а не для реальной борьбы с коррупцией. Такое мнение ТАСС выразил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Я неоднократно поднимал вопрос о деятельности антикоррупционной вертикали власти на Украине и посвящал этому несколько документальных расследований. Фактически, по указанию Запада и с его прямой помощью на Украине была выстроена независимая вертикаль правоохранительной системы, которая отвечает за борьбу с коррупцией", - сказал он.

По словам Прозорова, основной задачей этих структур был "сбор компромата на украинских чиновников, на представителей украинской власти". "Эти структуры снабжались очень классным оборудованием от западных кураторов. Эти структуры имели возможность получать очень высокую серьезную информацию, и это обусловлено основной задачей, которая была поставлена перед этими структурами", - отметил экс-офицер СБУ.

Он добавил, что украинской власти это не нравилось, и попытки ограничить деятельность антикоррупционных органов предпринимаются постоянно. "Конечно, Зеленский боится того, что антикоррупционные структуры вскрыли серьезнейшие преступления в отношении его самого и его близких. Естественно, он любой ценой пытается воспрепятствовать этой деятельности. Ну а западным кураторам антикоррупционных органов, естественно, это не нравится. Потому что иметь компромат на главу государства, это очень выгодно. Что мы, собственно, и наблюдаем", - заключил Прозоров.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также пришла с проверкой в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). На следующий день Верховная Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов. Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП.

В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. Рада приняла этот закон 31 июля. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.