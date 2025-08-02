Постановление является окончательным и не подлежит обжалованию, заявила палата

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отклонила протест оппозиционного блока "Победа" на отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Советующее постановление было опубликовано на сайте судебной инстанции.

"Судебная коллегия ВСП отклонила кассационную жалобу как необоснованную, установив, что обращение в суд было подано с опозданием - 23 июля 2025 года, что превышает установленный законом трехдневный срок", - говорится в сообщении. Это постановление является окончательным и не подлежит обжалованию, отметила ВСП.

Своим решением ВСП согласилась с судьями Апелляционной палаты Кишинева, которые обосновали отказ истечением срока подачи жалобы. Отказ ЦИК был утвержден 19 июля, а обращение в суд поступило 23 июля, отметили там. Представляющий блок депутат парламента Василий Боля заявил, что жалоба подавалась в Апелляционную палату (АП) в установленные законом сроки. "Говорят, что мы якобы нарушили срок исковой давности, хотя это не соответствует действительности. Именно поэтому мы приняли решение подать заявление как в ВСП, так и повторно в АП", - сказал Боля журналистам.

Объединение "Победа" состоит из партий "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Представителям блока "Победа" было отказано и в праве участвовать в президентских выборах 2024 года. Это решение обосновали связями с партией "Шор", которая была объявлена в Молдавии незаконной. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.

Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года президент Майя Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосов свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.