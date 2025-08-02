Тхонглун Сисулит указал, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество двух стран также развивается стабильно

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия и Лаос достигли заметных успехов в ряде сфер, включая политику, безопасность, торговлю и энергетику. Об этом говорится в статье для ТАСС президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

"Лаос и Россия добились значительных успехов в сфере политики и безопасности, продолжали обмен визитами на разных уровнях и в различных областях - от академических кругов до высшего руководства; тесно переплетены и межпартийные связи", - отметил он.

Глава Лаоса указал, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество двух стран также развивается стабильно, особенно в сферах добычи и переработки полезных ископаемых и энергетики.

Тхонглун Сисулит также отметил вклад РФ в подготовку лаосских кадров во многих областях, включая национальную оборону и безопасность, содействие республике в развитии сфер образования и здравоохранения.

Гуманитарный трек

"Усилия России свидетельствуют о налаженном гуманитарном сотрудничестве между нашими странами, о чем лаосский народ всегда помнит и ценит это. Благодарность великому и благородному духу правительства и народа Российской Федерации никогда не будет забыта", - добавил Тхонглун Сисулит.

По словам президента, для Лаоса было также большой честью направить парадный расчет Народной армии страны для участия в параде Победы на Красной площади в этом году.

Лаосский лидер особо отметил многочисленные успехи, достигнутые странами за последние десятилетия в области здравоохранения, образовательных обменов, культурного сотрудничества и на других направлениях. "В частности, в сфере развития человеческих ресурсов, которую Российская Федерация традиционно поддерживала и поддерживает, способствуя формированию кадров в интересах лаосской нации как на современном этапе, так и в будущем", - заключил Тхонглун Сисулит.