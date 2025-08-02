Депутат парламента Регина Апостолова заявила, что за судебным решением стоит контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Партии оппозиционного молдавского блока "Победа" обсудят участие в парламентских выборах по отдельности после отказа в регистрации со стороны Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил журналистам представляющий блок депутат парламента Василий Боля, комментируя решение Высшей судебной палаты (ВСП) отклонить кассационную жалобу на решение ЦИКа.

"Мы будем оспаривать это решение в международных инстанциях и обязательно обратимся в Европейский суд по правам человека. Молдавия уже была осуждена за подобные дела. Дальше в партиях, которые входят в блок, примут решение, как они поступят дальше и будут ли участвовать в выборах самостоятельно", - сказал Боля.

Депутат парламента Регина Апостолова заявила, что за судебным решением стоит контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности. "То, что ЦИК, первая инстанция, Апелляционная палата и даже Высшая судебная палата на стороне правящей партии, говорит о том, что власть в стране узурпирована, установлена диктатура", - прокомментировала Апостолова.

Сегодняшнее решение ВСП не подлежит обжалованию. Судьи обосновали отказ истечением срока подачи жалобы. Оппозиция с этим доводом не согласна, заявляя, что жалоба подавалась в установленные законом сроки. Объединение "Победа" состоит из партий "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Представителям блока "Победа" было отказано и в праве участвовать в президентских выборах 2024 года. Это решение обосновали связями с партией "Шор", которая была объявлена в Молдавии незаконной.

Ранее в Молдавии прошел ряд массовых акций протеста оппозиции, которая возложила на действующее правительство ответственность за кризис и потребовала отставки. В ответ власти запретили ряд оппозиционных партий, были закрыты предоставившие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.

Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года президент Майя Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосов свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.