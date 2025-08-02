В опубликованной агентством статье отмечается, что в странах ЕС растет недовольство заключенными с Соединенными Штатами соглашениями

СЕУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Унизительная для Брюсселя сделка по пошлинам с Вашингтоном стала результатом низкопоклонства ЕС перед США. Такое мнение выражено в статье международного обозревателя Ли Чхоль Хёка, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Статья получила название "Наилучший результат низкопоклонства перед США". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с США заявила, что достигнутое соглашение стало "наилучшим результатом" для ЕС в нынешней ситуации. Ли Чхоль Хёк пишет, что в самой Европе растет недовольство соглашением, согласно которому США сохранят 50-процентные пошлины на сталь и алюминий, установят тарифы в размере 15% на 75% товаров, импортируемых из ЕС. Европейские государства обещали закупить в США газ, нефть и ядерное топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в американскую экономику.

"Данное соглашение о пошлинах между ЕС и США, которое отличается неравенством и унизительностью, проистекает не из дисбаланса торговых отношений или тарифного конфликта между странами, а является неизбежным результатом привычной слепой веры в США и низкопоклоннической политики Европы", - считает Ли Чхоль Хёк.

Автор статьи приводит критические высказывания некоторых европейских политиков, в том числе премьер-министров Венгрии, Италии, Польши, Франции, канцлера Германии, а также председателя комитета Европейского парламента по международной торговле. Последний, в частности, заявил, что соглашение стало односторонней уступкой Европы, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что президент США Дональд Трамп "съел фон дер Ляйен на завтрак".

"Сейчас в Европе называют данное соглашение "проявлением унижения ЕС и дисбаланса сил" и с чувством позднего раскаяния призывают прийти в себя и снизить военно-техническую зависимость Европы от США. ЕС хотя бы сейчас должен осознать, что зависимость от США служит основной причиной снижения его международного статуса", - считает обозреватель. Он отмечает, что, согласно прогнозу одного из западных аналитических центров, данное тарифное соглашение приведет к снижению ВВП ЕС на 0,5%.