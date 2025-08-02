Вице-президент США заявил, что намерен во время августовских каникул в Конгрессе разобраться в правдивости окружающих этот вопрос слухов

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что одержим темой неопознанных летающих объектов (НЛО) и намерен во время августовских каникул в Конгрессе разобраться в правдивости окружающих этот вопрос слухов.

"Я одержим всей этой историей с НЛО. Что происходит на самом деле, о чем были эти видео? Мы здесь всего шесть месяцев, были очень заняты, поэтому мне пока не удалось докопаться до сути. Но во время августовских каникул я намерен отчасти погрузиться в эту историю и разобраться", - заявил Вэнс в эфире подкаста Ruthless Podcast.

8 июня американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Министерство обороны США в течение десятилетий сознательно распространяло дезинформацию о НЛО и внеземных технологиях, чтобы скрыть существование секретных военных программ. По данным издания, Пентагон исключил часть выводов из открытого доклада 2024 года по просьбе ВВС, опасавшихся огласки и репутационных потерь. Однако ожидается, что вторая часть доклада, содержащая эти данные, будет опубликована позднее в 2025 году.