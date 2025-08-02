Женщинам с медицинским образованием будет необходимо явиться для прохождения военно-врачебной комиссии в течение 60 дней

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Женщины с медицинским образованием могут быть объявлены в розыск на Украине за неявку в военкомат. Об этом заявила украинский адвокат Екатерина Анищенко.

"Если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения военно-врачебной комиссии, на нее будет составлен протокол, она будет объявлена в розыск, - сказала она в эфире телеканала "Киев24". - У нас нет исключений по гендерному признаку".

30 июля представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что решением кабмина женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут без их личного присутствия автоматически ставить на воинский учет.

На Украине женщины-медики подлежат воинскому учету с сентября 2023 года. Однако ранее для этого они должны были самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) по месту жительства и предоставить соответствующие документы.