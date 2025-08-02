В МИД Британии усомнились в урегулировании конфликта на Украине в ближайший год

Дэвид Лэмми считает, что переговоры будут продолжаться

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине вряд ли будет урегулирован в течение года, но стороны продолжат вести переговоры. Такое мнение выразил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в интервью газете The Guardian.

На вопрос о том, как Лондон видит развитие ситуации на Украине, руководитель британского внешнеполитического ведомства заявил, что конфликт, скорее всего, не будет разрешен за ближайший год. "Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры", - сказал Лэмми.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, основной целью Москвы является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Как подчеркнул Путин, РФ готова подождать, если украинские власти считают, что сейчас не время для переговоров.