Моди пригрозил Пакистану ударами ракет в случае новой атаки террористов

Индийский премьер-министр отметил, что одно только упоминание BrahMos не дает пакистанцам спать по ночам

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Любая новая террористическая атака на Индию из Пакистана будет решительно пресечена с использованием крылатых ракет BrahMos, которые производятся на совместном российско-индийском предприятии. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Теперь ракеты BrahMos будут производиться в Лакхнау (индийский штат Уттар-Прадеш - прим. ТАСС). Если Пакистан вновь совершит грех, ракеты, сделанные в Уттар-Прадеше, уничтожат террористов", - сказал Моди, выступая в Варанаси.

"В Пакистане одно только упоминание BrahMos не дает спать по ночам. Ракеты BrahMos из Уттар-Прадеш поразят террористов в случае новой атаки", - подчеркнул он. Индийский премьер также отметил, что мировое сообщество уже увидело эффективность индийских оборонных систем во время операции "Синдур", особо отметив системы ПВО, ракеты и беспилотники как доказательство силы курса Индии на самодостаточность.

BrahMos разработана российским НПО машиностроения и Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research & Development Organisation) Минобороны Индии. В 1995 году для производства ракеты создали совместное предприятие BrahMos Aerospace. Ракета выпускается в вариантах сухопутного, морского и воздушного базирования.

В Лакхнау 11 мая вошел в эксплуатацию новый завод по выпуску ракет BrahMos. Предприятие занимает площадь в 81 га, на его строительство было потрачено 3 млрд рупий ($35 млн). Ожидается, что работа завода обеспечит ежегодный выпуск от 80 до 100 BrahMos существующих версий. Примерно через год предприятие будет производить от 100 до 150 ракет BrahMos-NG нового поколения ежегодно. По данным СМИ, при дальности полета свыше 300 км BrahMos-NG будет отличаться от изначальной версии более чем на половину меньшей массой - 1,29 т против 2,9 т у предшественницы.

Отношения Индии и Пакистана обострились после осуществленного 22 апреля боевиками группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) на индийской союзной территории Джамму и Кашмир теракта, в результате которого погибли 25 индийских граждан и один непалец. В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур", нанеся удары по террористическим целям в Пакистане. В операции было задействовано поставленное из России оружие и ракеты BrahMos. Пакистан нанес Индии ответные удары. 10 мая Индия и Пакистан заявили о полном прекращении огня.