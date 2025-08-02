В 2025 году национальный мультипредметный тест сдавали 208 тыс. школьников

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число выпускников в школах на Украине сократилось за год на 26%. Об этом пишет украинское издание "Страна", ссылаясь на статистику по сдаче национального мультипредметного теста.

По его подсчетам, в 2025 году тест сдавали 208 тыс. молодых людей, тогда как в 2024 году их количество составляло 283,4 тыс.

При этом ранее в Минобразования подтверждали тенденцию выезда молодежи за границу после завершения школы, но отрицали ее массовость.

В октябре 2024 года депутат Верховной рады Нина Южанина заявляла, что перед началом 2024-2025 учебного года с Украины уехали 300 тыс. школьников 10-11 классов. Как отмечали тогда эксперты, старшеклассники уезжают в другие страны, потому что по достижении 18 лет молодые люди становятся военнообязанными и теряют право покинуть Украину.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложен запрет. Мужчины призывного возраста стараются всеми способами уклониться от мобилизации, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам или нелегально пересечь границу. Украинские СМИ практически ежедневно публикуют видеозаписи силовых действий сотрудников военкоматов и конфликтов жителей с ними в разных городах.