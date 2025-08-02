По его словам президента Сербии, Совет национальной безопасности единогласно осудил решение Апелляционного суда БиГ

БЕЛГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Решение Апелляционного суда Боснии и Герцеговины, оставившее в силе приговор в отношении президента Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика, представляет собой политическую атаку на весь сербский народ. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности, состоявшегося в Белграде.

"Это решение было заранее политически подготовлено. На него оказывалось давление как со стороны партий в Сараево, так и от отдельных международных представителей, включая тех, кто открыто угрожал протестами в случае оправдательного вердикта", - отметил Вучич. По его словам, Совет национальной безопасности единогласно осудил решение Апелляционного суда БиГ, оставившее в силе приговор Додику - год тюремного заключения и шесть лет запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества Кристиана Шмидта.

"Сербия не принимает эту недемократическую, антицивилизационную и аморальную судебную практику, - подчеркнул Вучич. - Это, пожалуй, самый опасный момент для всего региона после 2008 года. Кто-то решил, что может игнорировать волю избирателей и наказывать политических лидеров за высказанное мнение. Мы не можем оставаться безучастными, когда затрагиваются интересы нашего народа".

Президент Сербии отметил, что общался с лидерами двух государств, которые дали понять, какой реакции ждут от Сербии, но Белград будет действовать самостоятельно. "Сербия - суверенное государство. Мы ни в чем не участвовали, нас ни о чем не информировали. Но поскольку речь идет о нашем народе и наших обязательствах по Дейтонскому соглашению, мы обязаны реагировать", - подчеркнул Вучич. Он добавил, что, если Додик приедет в Сербию, никакой ордер на арест применен не будет, уточнив, что лидер боснийских сербов "всегда будет желанным гостем" в стране.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики). Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

Суд Боснии и Герцеговины за игнорирование решений Шмидта в феврале приговорил Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему вести политическую деятельность. Позднее Центральный аппарат Интерпола принял решение не выдавать международный ордер на арест руководителей Республики Сербской в рамках инициированного Сараево запроса.