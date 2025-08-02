Судя по всему, страны Запада "действительно этого хотят", полагает подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке

ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Данные Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что лидеры США и Великобритании договорились о замене Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного в качестве президента страны, сигнализируют о готовности западных стран всерьез вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По его словам, замена Зеленского "была необходимым условием", чтобы "Украина вела серьезные переговоры о перемирии". Судя по всему, страны Запада "действительно этого хотят", полагает военный.

"То, что Запад больше не хочет Зеленского, стало ясно ранее. Да и на переговорах он был бы не чета [президенту РФ Владимиру] Путину", - считает Боссхард. По его мнению, вопрос теперь заключается в том, как на Украине отреагируют на эту новость. "Позволят ли они просто так навязать себе кандидата Запада? И как на это отреагируют другие ведущие политики?" - добавил эксперт.

Ранее СВР РФ сообщила, что на тайной встрече Вашингтон и Лондон решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ведомство обратило внимание, что соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки Зеленского ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. СВР также отметила, что решение о смене стало ключевым условием перезагрузки отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения оказания Западом помощи Украине в противостоянии с Россией.