Палестинское движение заявило, что сопротивление и его вооружения являются национальным и законным правом

ТУНИС, 2 августа. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что не пойдет на разоружение до тех пор, пока продолжается израильская оккупация и права палестинского народа не будут полностью восстановлены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения в связи с "сообщениями некоторых СМИ со ссылкой на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа" о готовности ХАМАС сложить оружие.

"Мы вновь заявляем, что сопротивление и его оружие являются национальным и законным правом до тех пор, пока продолжается оккупация. Это право признано международными конвенциями и нормами, и от него нельзя отказаться до тех пор, пока не будут восстановлены наши национальные права, прежде всего право на создание полностью суверенного, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - подчеркивается в тексте.

Лидер ХАМАС в секторе Халиль аль-Хайя 27 июля заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады анклава. До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня в анклаве.

Уиткофф в свою очередь написал в X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с подобной оценкой Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".