Задержали четырех человек

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) выявили схему закупки БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам. Об этом сообщила САП в своем Telegram-канале.

В получении взятки уличили депутата, руководителей районной и городской военно-гражданских администраций, военнослужащих национальной гвардии. "Суть схемы заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам: до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - заявила САП.

Задержаны четыре человека. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что подозреваемых военнослужащих Нацгвардии отстранили от должностей. В их отношении начато служебное расследование. По данным источников издания "Украинская правда", среди задержанных депутат от правящей партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов.

НАБУ и САП обратили внимание на то, что проведение операции стало возможно благодаря вступившему в силу с 1 августа закону, возвращающему независимость антикоррупционным органам.

С подачи Владимира Зеленского 22 июля Верховная рада приняла закон, согласно которому антикоррупционные ведомства Украины потеряли независимость, вечером того же дня Зеленский документ подписал. Это вызвало многотысячные акции протеста в крупных городах Украины и резко негативную реакцию Запада. После этого Зеленский был вынужден спешно внести в Раду законопроект, восстанавливающий полномочия антикоррупционных ведомств. Закон был принят Радой 31 июля, подписан Зеленским, который сразу же пообещал, что Киев "безотлагательно проинформируют партнеров Украины об этом событии". Закон вступил в силу 1 августа.