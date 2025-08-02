Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Сенат Конгресса США не примет до конца лета новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Hill.

Как отмечается в материале, "сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России". Рабочая сессия Сената завершается в начале августа. Сенаторы на этот месяц разъедутся по своим штатам и вернутся к работе в Вашингтоне в начале сентября.

"Хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, они в итоге передали решение относительно этого (относительно введения санкций - прим. ТАСС) в руки президента США [Дональда] Трампа, по крайней мере на лето", - уточняет издание. По его оценке, это дает Трампу "свободу действий в отношении того, следует ли ему исполнить свои угрозы" о введении санкций против Москвы и ее торговых партнеров. Как отмечается в публикации, "демократы выражали скептицизм" относительно того, что хозяин Белого дома в полной мере это сделает.

Трамп 8 июля заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс упомянутого законопроекта. Вместе с тем 14 июля американский лидер сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Трамп тогда также уточнил, что считает бессмысленным введение пошлин в размере 500% на импорт в США из стран, которые являются торговыми партнерами России, что предусматривает данный законопроект. 29 июля Трамп заявил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".