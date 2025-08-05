Правительство передало соболезнования семье и близким политика

БУХАРЕСТ, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Румынии сообщило, что умер бывший президент страны Ион Илиеску.

"С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску, - указывается в сообщении, размещенном на сайте кабинета. - Бывший президент румынского государства скончался сегодня 5 августа 2025 года в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску".

Первый после падения режима в декабре 1989 года президент Румынии Ион Илиеску, был госпитализирован 9 июня, позднее медики выявили у 95-летнего пациента онкологическое заболевание легких.

Илиеску - видный политический и государственный деятель Румынии. Он начал карьеру в 1950-е годы, однако в 1971 году Чаушеску устранил его из высшего руководства страны. В декабре 1989 года стал лидером охватившего Румынию движения протеста, которое привело к свержению тоталитарного режима Чаушеску.

Илиеску был главой румынского государства трижды - в 1989-1992 годы как председатель Совета Фронта национального спасения и Временного совета национального согласия (парламента), в 1992-1996 годы и в 2000-2004 годы как избранный президент страны. В этот период в стране были проведены фундаментальные преобразования: восстановлена частная собственность, введена многопартийность, провозглашены права и свободы человека.

В эти годы Румыния вступила в НАТО и завершила переговоры о присоединении к ЕС. Вместе с тем, Илиеску был сторонником конструктивных отношений с Россией. В 2003 году он подписал в Москве вместе с президентом РФ Владимиром Путиным Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Румынией.

Позднее Генеральная прокуратура Румынии выдвинула против Илиеску обвинения в совершении преступлений против человечества. Конкретно, он обвиняется в том, что в декабре 1989 года вместе с соратниками умышленно создал в стране атмосферу "террористического психоза", что привело к вооруженному противостоянию и гибели людей, а в июне 1990 года отдал приказ о разгоне антиправительственной манифестации в Бухаресте, где также были жертвы. Илиеску отвергал эти обвинения, называя их политически мотивированными.