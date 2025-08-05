Трамп на крыше Белого дома пошутил, что ищет место для ядерных ракет

Президент США осматривал с крыши место планируемого строительства бального зала

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, поднявшись на крышу зала для брифингов Белого дома, пошутил, что ищет место для размещения на территории комплекса ракет или ядерных ракет, передает корреспондент ТАСС. Глава государства во вторник ознакомился с ходом идущих на территории своей вашингтонской резиденции строительных работ.

Американский лидер провел на крыше в сопровождении охраны и помощников в общей сложности около 20 минут. При этом он ответил на пару вопросов журналистов. По свидетельству пресс-службы главы администрации США, Трамп осматривал с крыши место планируемого строительства бального (банкетного) зала Белого дома. О планах сооружения этого объекта стоимостью порядка $200 млн было официально объявлено на прошлой неделе. На днях были завершены строительные работы в Розовом саду Белого дома. Там вымостили плиткой площадку между цветочными клумбами.