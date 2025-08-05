Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе

Армия Израиля готова к любым решениям, сообщила канцелярия главы правительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание в узком составе, посвященное "вопросам безопасности". Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Согласно ее заявлению, совещание продолжалось около трех часов.

"В ходе обсуждения начальник Генштаба [израильской армии Эяль Замир] представил варианты дальнейших действий в секторе Газа. Армия обороны Израиля полностью готова к реализации любого решения, которое примет военно-политический кабинет", - заявили в канцелярии.

Ранее портал Ynet сообщал со ссылкой на чиновников высокого ранга из окружения Нетаньяху, что политическое руководство близко к принятию решения о "полной оккупации" сектора Газа. По выражению одного из собеседников издания, "жребий брошен", израильская сторона считает, что переговоры об освобождении заложников зашли в тупик и альтернативы военному решению не осталось. При этом, по данным Ynet, военное руководство страны, включая начальника Генштаба Эяля Замира, выступали против такого шага.