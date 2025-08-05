В "Хезболлах" заявили, что не согласятся на разоружение "под сенью оккупации"

Генсек движения Наим Касем назвал неприемлемым план, согласно которому, израильские войска будут выведены из трех подконтрольных им районах на юге Ливана в обмен на передачу 50% арсенала "Хезболлах" ливанской армии

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Отказ сил сопротивления от своих вооружений ради выполнения требований США, Израиля и ряда арабских государств не приведет к укреплению суверенитета Ливана и прекращению оккупации. Такое мнение выразил генеральный секретарь шиитского движения "Хезболлах" шейх Наим Касем, выступивший с телеобращением к своим сторонникам.

"Если мы сдадим оружие, израильская агрессия не прекратится, поэтому мы никогда не согласимся на какой-то график разоружения своих отрядов под сенью оккупации, - подчеркнул политик. - Пусть Израиль сначала выполнит соглашение о прекращении огня от 27 ноября 2024 года".

Касем назвал неприемлемым американский план, согласно которому, израильские войска будут выведены из трех подконтрольных им районах на юге Ливана в обмен на передачу 50% арсенала "Хезболлах" ливанской армии. "Не надо соглашаться на эту ловушку, ради получения финансовой помощи, иначе мы станем их [США] приспешниками", - указал он.

Генсек шиитского движения обвинил Соединенные Штаты в том, что они препятствовали получению ливанской армией современного оружия, которое могло бы нанести ущерб Израилю. "Теперь они хотят еще больше ослабить Ливан, лишив его военного потенциала сил сопротивления", - отметил он.

Заявление шиитского руководителя прозвучало в момент, когда члены кабмина Ливана обсуждают план разоружения неправительственных формирований, "чтобы сосредоточить все оружие исключительно в руках ливанской армии". По информации новостного портала Lebanon 24, спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак отвел ливанским властям 30 дней на осуществление первого этапа этого плана.