ТАСС: советник премьера Индии обсудит в Москве сотрудничестве в обороне

По словам источника, визит Аджита Довала планировался заранее

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 августа. /ТАСС/. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибыл во вторник с визитом в Москву, в ходе которого будет обсуждаться стратегическое партнерство и сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Об этом ТАСС сообщил индийский источник.

По его словам, визит Довала планировался заранее. Оборонное сотрудничество России и Индии будет в числе тем его встреч в Москве. "Нынешнее обострение геополитической обстановки также внесет коррективы в повестку дня. Будут обсуждаться такие актуальные вопросы, как поставки российской нефти [в Индию]", - сказал собеседник агентства.

4 августа президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что значительно повысит пошлины на импорт индийских товаров за закупку и перепродажу российской нефти. До этого президент заявил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. МИД республики назвал подобные нападки неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.