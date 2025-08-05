PTI: Пакистан нарушил режим прекращения огня в Кашмире

Перестрелка продолжалась 15 минут, утверждает агентство

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 августа. /ТАСС/. Военные Пакистана открыли неспровоцированную стрельбу вдоль линии контроля в округе Пунч на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, утверждает агентство Press Trust of India (PTI).

"Индийская армия ответила на нарушение режима прекращения огня Пакистаном, перестрелка продолжалась 15 минут, сообщений о жертвах нет", - сообщили агентству источники.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). В ночь на 7 мая ВС Индии начали операцию "Синдур", нанеся удары по девяти связанным с террористами целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны договорились о прекращении огня и рассмотрении возможности сокращения численности войск на границе.