Главу Гагаузской автономии признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор"

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Вынесение приговора главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул является внутренним делом судебной системы Молдавии. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы", - сказал Хак, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать приговор Гуцул.

Во вторник главу Гагаузской автономии признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к лишению свободы на срок 7 лет. Районный суд Кишинева лишил ее права быть членом политических партий в течение 5 лет и взыскал с нее денежные средства в размере $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Арест, наложенный на имущество, оставлен в силе.

Политик категорически отвергает все обвинения и называет дело политически мотивированным. Она считает, что за судебным процессом стоит Партия действия и солидарности, контролирующая парламент и правительство Молдавии. Адвокаты Гуцул заявили, что будут оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции.