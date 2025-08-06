Глава внешнеполитического ведомства Бруно Родригес Паррилья заявил, что некоторые американские чиновники намерены разделять кубинские семьи

ГАВАНА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил ряд негативно настроенных против карибской республики политиков США, включая госсекретаря Марко Рубио, в преследовании кубинских мигрантов, имеющих связи с родиной, и намерении таким образом еще больше разделить кубинские семьи.

"Антикубинские политики, включая госсекретаря США, намерены еще больше разделить кубинские семьи, - написал министр в Х. - Для них недостаточен ущерб, нанесенный мерами по экономическому удушью [Кубы] (имеется в виду многолетнее торгово-экономическое эмбарго США в отношении республики - прим. ТАСС). Они запугивают, угрожают и преследуют кубинских мигрантов, имеющих связи с родиной".

Власти Кубы, в том числе глава МИД, регулярно обвиняют правительство США во враждебности по отношению к кубинским мигрантам. Отмечаются, в частности, систематические злоупотребления властью со стороны американских приграничных служб, в том числе применение силы и запугивание в условиях полной безнаказанности американских чиновников.

Как напоминают кубинские СМИ, администрация президента США Дональда Трампа после прихода к власти в начале 2025 года отменила временный легальный статус для более чем 350 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. Эта мера вступила в силу 24 апреля. Решение Трампа аннулировало так называемый "гуманитарный пароль", предоставленный этим гражданам при администрации предыдущего президента Джо Байдена (2021-2025), что позволяло им легально въезжать в Соединенные Штаты и оставаться там на срок не более двух лет.