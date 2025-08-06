Hindu: Индия не может позволить США и ЕС определять ее торговых партнеров

Газета напомнила о недавнем заявлении индийского МИД, в котором Нью-Дели назвал нападки Вашингтона и Брюсселя из-за импорта российской нефти неоправданными

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 августа. /ТАСС/. США и ЕС не могут решать, с какой страной будет торговать Индия, и не могут определять ее решения во внешней политике, какими бы значительными ни были их связи с Нью-Дели. Об этом в редакционной статье пишет газета Hindu.

"Ни США, ни ЕС не могут решать, с какой страной Индия будет сотрудничать или торговать, - отметило издание. - Суверенитет Индии не подлежит обсуждению, и другие страны не могут манипулировать ее внешнеполитическими решениями, какими бы значительными ни были их собственные связи с Индией". Эта позиция будет подчеркиваться во время визитов советника индийского премьера по национальной безопасности Аджита Довала и министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Москву, подчеркнула газета.

Hindu напомнила о недавнем заявлении индийского МИД, в котором Нью-Дели назвал нападки Вашингтона и Брюсселя из-за импорта индийской стороной российской нефти неоправданными. "Заявление МИД указывает на растущее недовольство Нью-Дели все более агрессивной позицией США в отношении Индии, в том числе по вопросам иммиграции, торговых переговоров, операции "Синдур" и Пакистана, а также членства Индии в БРИКС", - указала Hindu.

При этом издание отмечает, что пока не ясно, как и в какой степени индийское правительство готово противостоять "тактике запугивания" со стороны президента США Дональда Трампа.

4 августа Трамп написал в социальной сети Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. До этого глава американской администрации заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров. Он добавил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. МИД республики назвал нападки США и ЕС из-за импорта индийской стороной российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.

5 августа Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие сутки повысят таможенные пошлины для Индии из-за закупок страной российской нефти. Он также отметил, что "Индия не представляет собой хорошего торгового партнера" для США из-за установленных ею высоких таможенных пошлин.