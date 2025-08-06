Стороны обсудили итоги поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что европейские лидеры участвовали в его обсуждении с президентом США Дональдом Трампом итогов поездки спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа в Россию.

"Провел разговор с президентом Трампом, - написал он в своем Telegram-канале. - Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. <...> В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве".

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Уиткофф утром 6 августа был принят Владимиром Путиным. Состоялся полезный и конструктивный разговор, отметил Ушаков.