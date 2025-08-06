Об этом американский президент сказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу, указала газета

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и рассказал ему о встрече российского лидера Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Москве. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По данным газеты, Трамп в телефонном разговоре с Мерцем сказал, что разговор Путина и Уиткоффа "был продуктивнее, чем ожидалось".

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Уиткофф утром 6 августа был принят Путиным. Состоялся полезный и конструктивный разговор, отметил Ушаков. По его словам, российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от Трампа.

14 июля президент США заявил, что отводит срок в 50 дней на достижение договоренностей по решению ситуации на Украине, после чего он намерен ввести пошлины размером 100% против России, а также ее торговых партнеров. 29 июля Трамп заявил, что сокращает этот срок до 10 дней, указав, что не знает, повлияет ли это на позицию России.