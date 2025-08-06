По данным газеты, президент США раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а вскоре после этого - трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

По ее данным, Трамп раскрыл свои планы в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с европейскими лидерами.

В беседе, помимо главы Белого дома, а также американских вице-президента и госсекретаря Джей Ди Вэнса и Марко Рубио, участвовали лидеры Великобритании, Германии, генеральный секретарь НАТО и Зеленский. Предполагается, что в самих встречах европейские представители участвовать не будут.

Ранее Трамп заявил, что переговоры его спецпосланника Стивена Уиткоффа с Путиным были очень продуктивными, на них удалось достичь значительного прогресса. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Уиткофф утром 6 августа был принят Путиным. По словам Ушакова, состоялся полезный и конструктивный разговор, российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Трампа.