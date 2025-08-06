CNN: встреча Трампа и Путина вряд ли состоится на следующей неделе

По данным телекомпании, это связано со сложностями с организацией и необходимостью предварительных переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией и необходимости предварительных переговоров.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Его заявление поступило после того, как газета The New York Times проинформировала о желании Трампа встретиться с Путиным "уже на следующей неделе". Однако, по словам чиновника Белого дома, организовать встречу в столь сжатые сроки будет, "вероятно, сложно" из-за значительных "логистических препятствий" и необходимости проведения дополнительных переговоров до саммита.